大谷翔平、侍ジャパン決起集会の集合写真公開 豪華メンバー集結に「明日楽しみ」と期待の声
野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が1日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に開かれた決起集会の様子を公開し、注目を集めている。
大谷選手は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづり、一枚の集合写真を投稿した。
公開された写真には、長いテーブルを囲むようにして並ぶ侍ジャパンの選手たちの姿が。中央の後列に立つ大谷選手は、前の席の鈴木誠也選手の肩に手を置き、リラックスした笑顔を見せている。また、この日チームに合流した村上宗隆選手や、ドジャースで同僚となる山本由伸投手らも顔をそろえ、チームの和やかな雰囲気が伝わる一枚となっている。
チームはこの日、名古屋から決戦の地・大阪へ移動。翌日から始まる強化試合に向けて調整を行っており、この試合から大谷選手らメジャー組の出場が見込まれている。
この投稿に、ファンからは「決起集会されたのですね🙌楽しみに応援してます！」「がんばれJAPAN」「明日楽しみ過ぎて眠れないかも」といった応援のメッセージが殺到。いよいよ迫る本戦に向け、期待の声が多数寄せられている。