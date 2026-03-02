08年北京五輪男子柔道100キロ超級金メダリストでプロ格闘家の石井慧（39）は元米プロレスラーのドウェイン・ジョンソンが主演する「ジュマンジ3（仮題）」に出演することが明らかになり、石井自身がスポニチ本紙の取材に答えた。

現在、石井は米テキサスに在住。セミナーやYouTubeなどに出演するために一時帰国した。都内で取材に応じた石井は今回の出演について「（5月に日本で公開する映画で石井もエンセン井上役で出演していた）スマッシング・マシンのスタントディレクターと今回のジュマンジのスタントディレクターが同じ人でその関係で出演が決まった。外国人に負けない体形が気に入られ、感謝ですね」と説明した。

今月から海外で撮影に入るという。「（ドウェイン・）ジョンソンと（仕事をするの）は2度目で最高ですね」と目を細めた石井。「映画に出演して楽しいことは有名な人と絡めることですね」とワクワクしながら撮影入りたいという。今回の映画で長編映画としては4本目。

本業の格闘技については「体の方も良くなってきた」とコンディション不良で離れていたが、打撃練習も開始し、「今年には復帰したい」と意欲を見せる。クロアチアの格闘団体FFCに復帰を目指す。