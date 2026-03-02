イ・ジェフン、危機に陥った大企業を救う伝説の交渉人に 韓国ドラマ『交渉の技術』各サービスで配信開始＆DVDレンタル開始＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『交渉の技術』（全12話）が、4月1日より各動画配信サービスにて見放題配信開始、4月3日よりDVDレンタルを開始する。
【動画】イ・ジェフンが白髪に 韓国ドラマ『交渉の技術』トレーラー
M&A（企業買収・合併）というシビアなビジネスの世界を舞台に、緻密な交渉や頭脳戦が展開される本作。伝説の交渉人と称される主人公ユン・ジュノは、一切の感情を排し、数字・法律・心理を武器に、難敵たちとの緊張感あふれる交渉に挑む。株式操作によって企業価値を意図的に引き下げ買収を有利に進めたり、企業再生のためにライバル企業と仮面同盟を結んだりと、息をのむような戦略が次々と展開される。
さらには企業買収や合併それぞれの専門分野で実力を発揮するM＆Aチームのメンバーたちとの信頼関係や企業内の派閥争いなど、多層的な人間ドラマも丁寧に描かれ、誰が味方で誰が敵か分からない状況の中で、果たして彼らは経営危機に瀕した大企業を救えるのか？そして、ジュノが胸に秘めた本当の思惑とは…。ヒリヒリとした知略の応酬から、最後まで目が離せない。
危機に陥った大企業を救いに来た伝説の交渉人ユン・ジュノを演じるのはイ・ジェフン。『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズでは激しいアクションや表情豊かな変装で視聴者を魅了、本作では感情を露にせずミステリアスで冷静沈着なジュノを演じるため白髪で登場して大胆なイメージチェンジを図った。ユン・ジュノとチームを組むM＆Aチームの交渉専門弁護士オ・スニョン役には『ミセン-未生-』『賢い医師生活』シリーズのキム・デミョンが抜てきされ、交渉相手を共感させ温かく柔和な話術を持つスニョンを好演している。キャラクターの個性は正反対でありながら目的のためにお互いがお互いの得意とする役割を担い、有利な方向に交渉を進めるジュノとスニョンのケミは必見。
さらに、物語は韓国にとどまらず、日本や香港へと舞台を広げ、国際ビジネスの現場をリアルに描写。日本エピソードでは静岡県でロケを行い、青木崇高、宮内ひとみらがゲスト出演したことも話題に。
監督を務めるのは、『その年、私たちは』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』で知られるアン・パンソク。登場人物たちの繊細な心情を丁寧に映し出す演出が光る。また、M＆Aのプロフェッショナルだけでなくインターンの視点も取り入れることで、専門知識がなくても物語に入り込みやすい構成となっている点も、本作の大きな魅力の一つとなっている。
■あらすじ
経営危機に陥ったサンイングループ。その再建を託されたのは、“伝説の交渉人”ユン・ジュノだった。11兆ウォンという莫大な資金調達を目指し、ジュノは弁護士オ・スニョンらと共に大胆な戦略を打ち出していく。その一方で、次期会長の座を狙うハ・テス専務はジュノの復帰を快く思わず、あらゆる手段で行く手を阻もうとする。だが、ジュノの帰国の裏には、もう一つの隠された目的があった。社運を懸けたM&Aという名の戦いが今、幕を開ける。
■キャスト
ユン・ジュノ：イ・ジェフン『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ
オ・スニョン：キム・デミョン『賢い医師生活』シリーズ
ソン・ジェシク：ソン・ドンイル『刑務所のルールブック』
ハ・テス：チャン・ヒョンソン『財閥×刑事』
■スタッフ
演出：アン・パンソク『その年、私たちは』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』
脚本：イ・スンヨン
