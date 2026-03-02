ドジャースの山本由伸投手（27）が2日、自身のインスタグラムを更新。侍ジャパンの一員として臨む第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての意気込みなどをつづった。

山本は「Arizona スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」と記し、ドジャースでの集合写真やアリゾナでの写真などを複数枚、投稿した。

その中の1枚にチームメートのキケことエンリケ・ヘルナンデスの車に愛犬・カルロスが乗り込む写真も投稿した。

山本は2月27日（日本時間28日）、帰国前オープン戦最後の登板となったジャイアンツ戦後にカルロスについて、日本に連れて行くか問われ「行かないです」と回答。米国で“お留守番”することとなった。

この投稿には「キケの家でお留守番なの〜！楽しそう」「カルロスくん、パパが帰ってくるまで頑張って」「愛犬はキケに預けてきたんかぃ？？？」「おかえり日本のエース」などとコメントが寄せられた。

一方、キケは自身のインスタグラムのストーリーズに「Carlos my friend！」（カルロスは俺の友達）と記し、仲良しぶりをアピールしていた。