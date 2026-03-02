刑務所の女性区画の独房から出てくるアフガニスタン人の女性＝2021年9月日、アフガニスタンの首都カブール/Felipe Dana/AP/File

（CNN）アフガニスタンのタリバン政権は、同性愛者に死刑を科し、夫の妻に対する暴力は重傷を負わせない限りは許容する内容の法令を発布した。

人権団体は、これで女性が司法に頼ることがさらに難しくなると危惧している。首都カブールの人権活動家マブーバ・セラジさんは「男性が女性を完全に支配する権利を持つ」「つまり、男性の言葉は法の言葉ということだ」と非難した。

法令は2月に発布され、現地の人権団体が公開したパシュトー語の原文が英語に翻訳されたことで国際社会の注目を浴びた。

タリバン政権は自らの支配について、全てイスラム法（シャリア）にのっとっており、宗教的正当性があると主張している。

翻訳によると、今回の法案は「もしも夫が妻に激しい暴行を加えた結果、骨折または裂傷を負い、あるいは体に黒や青のあざができた場合、妻は司法に訴えることができ、夫は犯罪者とみなされる」「裁判官は夫に15日間の禁錮を言い渡すべき」とする内容。

この刑罰は、動物を虐待した場合よりも軽い。闘犬や闘鶏などに対する刑罰は禁錮5カ月と定められている。

法令では父親が子どもに対し、例えば祈りを怠ったなどの理由で罰を与えることも認めた。教員が児童や生徒を暴行して骨折などの重傷を負わせた場合は解雇となる。

人権活動家によると、アフガニスタンの女性は男性の保護者の許可なく外出することができないため、たとえ激しい暴行を受けたとしても、司法に訴えることはできない。同国のシャリアでは女性の証言は男性の証言の半分しか価値がないとされている。

この法令について、国連のトゥルク人権高等弁務官は2月26日にスイスのジュネーブで開かれた人権理事会で、「女性と子どもに対する暴力を正当化している」と指摘、「アフガニスタンは人権の墓場だ」と非難した。

その上で、「アフガニスタンの女性と女子に対する性別に基づく差別と抑圧は迫害に相当する」「こうした隔離制度は人種ではなくジェンダーに基づくアパルトヘイトを思い起こさせる」と述べている。

法令には反対派に対する厳格な抑圧も盛り込まれた。タリバンの最高指導者ハイバトゥラ・アクンザダ幹部を侮辱した場合はむち打ち39回と禁錮1年、高官の侮辱に対しては禁錮半年とむち打ち20回の刑罰が科される。

「イスラム教に反する」教えを広めた裁判官および宗教指導者や、窃盗や同性愛などの行為を「執拗（しつよう）に」続けた者は、死刑を言い渡される可能性がある。

人権活動家は、当局が「イスラム教徒」の定義を幅広く解釈して宗教的少数派を罰していると訴える。

セラジさんは「アフガニスタン全土で絶望的な状況にある女性たちからかかってくる電話は数えきれない」と語り、「こんな法律が施行されていて、どんなことでも夫が決めてそれを忘れてしまうことができる。以前は少なくとも裁判所や裁判官に対する恐怖があり、女性は被害を訴えることができた。これからはどうなるのか」と疑問をぶつけた。