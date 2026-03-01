2026年1月18日の記事を編集して再掲載しています。

進化は、約束されている…のか？

iPhone 17eがノッチ廃止でDynamic Islandになるかも？ みたいな噂が先日出たばかりですが、はやくも追撃。別のリーカーからも同じ情報が出てきちゃったのです。

Digital Chat Stationと名乗るリーカーが、中国のSNS「Weibo」に投稿したiPhone 17eの仕様は…

・A19 チップを搭載 ・画面は6.1インチ（LTPS OLED／60Hz） ・Dynamic Island搭載 ・今年上半期に発売予定

といった内容。

先日リークされた内容とガッチャンコ合致。情報の確度がさらに高まったと言えますね！（もしかしたらお互いの情報ソースが同じという説もありますが）

あと、個人的に気になっているのはMagSafe充電への対応の噂。これも実現されるのであれば、iPhone 16eで諦めた便利機能が軒並み揃ってくるわけで、コスパめちゃくちゃ良さそうじゃないですか？

昨年16eを諦めた人は、今年モデルを狙って見ていいかもしれませんねー。

Source: Weibo, MacRumors