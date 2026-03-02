浸蝕する″呪い″を体験。奈良にウォークスルー型お化け屋敷が期間限定で登場
エス・プランニングは3月20日〜8月31日、奈良お化け屋敷「浸蝕」を、イオンモール橿原の特設会場にて開催する。時間は11時〜19時(最終受付18時30分)。
メインビジュアル
同作は、かつて強い呪いにより封印された家を調査するという設定のウォークスルー型お化け屋敷。
「呪いは静かに拡がり、確実に浸蝕していく」をテーマに、視覚、聴覚、心理演出を緻密に融合させた。来場者は物語の当事者として、異変に満ちた空間へ足を踏み入れる。雰囲気や間を大切にする体験型ホラーであり、恐怖を少しずつ積み重ねることで、高い没入感と深い余韻を味わえる作品となっている。
ストーリー
3月20日〜7月12日までは土日祝に開催。7月18日〜8月31日は毎日開催。3月25日、26日、27日、30日、31日、4月1日、2日、3日、6日、30日、5月1日、7日、8日は平日開催あり。
入場料は1,500円。泥酔している人、妊婦、6歳未満は入場不可。
