カフェとオフィス機能を融合。新潟県長岡市に地域共創型カフェ「ミツバチコーヒー」オープン
プランビーは3月14日11時、地域交流型カフェ「ミツバチコーヒー」を、新潟県長岡市の国道8号沿いにグランドオープンする。
ミツバチコーヒー
同店舗は、カフェとオフィス機能を融合させた地域共創型拠点として展開する。商談やオンライン会議などのビジネス利用から子育て世代の集いまで幅広く対応する空間で、店内には無料Wi-Fiと電源コンセントを完備。4室の個室も備える。
ミツバチコーヒー内観
地域に根差した店舗運営を目指して会員制度を導入する。月額会員は880円、6カ月一括は3,800円。会員特典としてパンケーキ(ワンドリンク付き)が会員価格の380円で食べ放題となるほか、全メニューが20%オフ、個室料無料といった手厚いサービスを受けることができる。
年中無休で営業時間は8時〜20時まで。
