リアライズコーポレーションと尼崎信用金庫が「R.リース事業」で業務提携
リアライズコーポレーションは2月18日、尼崎信用金庫と「R.リース」事業を介した顧客紹介業務で提携した。
リアライズコーポレーションのトレーラー
同社の「R.リース」は、車両調達時の高額なコスト負担を軽減する仕組み。法定耐用年数ではなく実価値を基準としたリースバック等を用い、従来の購入型と異なり必要な時に車両を調達できる。初期費用や維持・管理費を抑え、運送会社の財務体質改善を支援する。
地域金融機関との連携を強化する同社は、運送会社へのソリューション提案を求めていた尼崎信用金庫と方針が合致し、今回の契約締結に至った。
提携を通じ、両者は地域企業の成長支援と運送業界の活性化を目指す。今後も地域金融機関とのパートナーシップを深め、インフラを支える運送事業者の発展に寄与していくとのこと。
