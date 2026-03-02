1日にインスタグラム更新

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が1日、インスタグラムを更新。ナインで食事会を行った際の写真を投稿し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづる中、大谷の立ち位置にも注目が集まった。

京セラドームで練習を行った1日、大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とし、侍ジャパンのメンバーが一堂に会した食事会の写真を共有した。吉田正尚、菊池雄星らメジャー組に加え、近藤健介、周東右京ら豪華メンバーが笑顔で写っている。

ファンの視線を集めたのは、大谷の立ち位置だ。中央にはいるものの、一番奥で笑みを浮かべている。Xには様々な声が寄せられた。

「悪ガキのユーモアをもってるくせに、写真は後ろに写る奥ゆかしさも持っているのもさらに大谷翔平」

「どこに大谷翔平がいるかマジでわからん」

「1番後ろで写ってるのがカッコいいですね めっちゃ探しちゃいました！」

「大谷さんセンターだけど一番奥だから、顔の小ささがヤバイ」

侍ジャパンは2日にオリックス、3日に阪神と対戦。WBCプールC初戦となる、6日の台湾戦に向かう。



（THE ANSWER編集部）