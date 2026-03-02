東京マラソン

1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。3か月前に自身がマークした2時間4分54秒の日本記録には届かなかったが、あまりにも精密なラップタイムに驚きの声が上がっている。

大迫は強力海外勢が形成する先頭集団ではなく、日本人トップが集結した第2集団でレースを進めた。

40キロまでの5キロごとのラップは14分50秒、14分51秒、14分55秒、14分59秒、14分47秒、14分57秒、15分、15分10秒。35〜40キロは1キロ3分を超えるペースとなったが、それまでは1キロ3分以内のペースだった。

気温もやや高く、前半は向かい風もあった中での精密なラップタイムには、マラソンファンも驚くしかない。

Xには「人間ってここまで精密に走れるんですね…。 自分は5キロでもブレまくるのに。 トップの世界、別次元すぎる」「日本の電車より定時運行してますね…」「競技場じゃなくて、高低差やカーブがある道路走ってるのに凄過ぎます！」「やばいなこれは」などのコメントが寄せられていた。



