下ろしても、結んでもイケる！？ 大人が真似したい♡【長めレイヤー】

髪をバッサリ切りたくはないけれど、重たさを解消して今っぽく見せたい大人世代には、長めレングスのレイヤースタイルがおすすめです。顔まわりの動きや表面の重さを調整することで、下ろした時は華やかに、結んだ時はオシャレなおくれ毛を楽しめそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された長めレイヤースタイルをご紹介します。

ストレートタッチのミディアムレイヤーで艶を楽しむ

艶やかなブラウンカラーが目を引く、ストレートタッチのミディアムレイヤーです。表面に揺れるような毛束感を作ることで、ふんわりとした柔らかいシルエットを実現しています。ベースはラウンド型にカットしているため、まとまりの良さを維持しつつ、軽やかな動きも楽しめそう。

立体感のあるグレージュのくびれレイヤー

落ち着いたグレージュカラーを採用し、高めの位置からレイヤーを入れて毛束を重ねるように仕上げたスタイル。肩のラインでくびれを作ることで、メリハリのあるシルエットを実現しています。ベースにほどよく厚みを残したまま外ハネさせることで、スカスカにならず上品なボリューム感をキープできるはず。

軽やかに動く、透明感ブラウンのくびれウルフレイヤー

柔らかなブラウンが映える、ラフな質感を大切にしたくびれウルフレイヤーです。トップは毛束ごとに内側へワンカールさせてふんわりと、ベースは軽めに削いで肩下で外に逃がしています。空気をふくんだような抜け感と動きが生まれ、日常の装いに自然なこなれ感をプラスしています。

上品なハイトーンのミディウルフ

ハイトーンのベージュカラーでありながら、ほどよくくすませることで上品な印象を保ったミディウルフ。トップは毛束感を意識しつつナチュラルに内側へまとめ、ベースは首に沿うようにおろして肩先で外ハネさせています。明るい髪色とウルフの軽快なシルエットが重なり、垢抜けた表情を引き出せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@ofuke_akifumicasii様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里