何コレ、めっっっちゃ豪華！！！（驚）【サーティワン】映え度200%♡「限定アイス」に注目

シーズンムードを盛り上げる、期間限定メニューを次々と発表している【サーティワン】。3月の気分にぴったりな「限定アイス」が、“映え度200%”の可愛さなのだとか。有名キャラクターをフィーチャーしたアイスは、パッケージから写真映えすること間違いなしと言えそうです。そんな、サーティワンの「限定アイス」をさっそくチェックしてみましょう。

パッケージから可愛さ満点！

今回ピックアップするのは、2026年3月3日までの期間限定で登場している、「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」。【サンリオ】のおなじみのキャラクターたちが、ひな人形の衣装を着ているパッケージデザインに、思わず「可愛い！」と声をあげる人も多いのでは。@ftn_picsレポーターHaruさん曰く、「箱から出すとあっという間にひな壇が完成するのも嬉しいポイント」とのこと。映え写真を撮影しつつ、みんなでわいわい食べることができそうです。

人気キャラクターがずらり勢ぞろい

「サンリオキャラクター大賞 2025」でも上位にランクインしている人気キャラクターがずらりと揃うひな壇は、大人も子どもも夢中になれそう。豪華なパッケージには、スモールサイズのアイスが5個セットされており、好きなフレーバーを選ぶことができる仕様です。アイスには、キャラクターチョコの他にホイップとカラースプレーがトッピングされていて特別感もアップ。価格は、\2,400（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A