２０２６年に行われたハンデキャップ競走のシルクロードＳは１６番人気のフィオライア（太宰啓介騎手）が先行押し切りで３連単２４３万円超を呼ぶ激走。全１８頭が勝ち馬と０．８秒差という超僅差での決着で、ハンデキャッパーの腕が光った一戦だった。熱い盛り上がりを見せるハンデ戦の謎を解き明かすべく、今回はＪＲＡの現役キャッパーに「理想のレース」について話を聞いた。

ハンデキャッパーは競馬への深い知見が求められ、審判・獣医師・競走部門・国際部など様々な部署でキャリアを積んだベテランぞろい。美浦トレーニングセンター公正室清水洋昭ハンデキャップ役は、理想のレースについて「横一線でのゴール」「出走頭数がそろう」「オッズが割れる」の３点を挙げる。オッズに関して、「１番人気がぐりぐりの１倍台とかになるよりは、５倍、６倍など人気が割れてもらえると、『これはお客様も悩んで予想されているんだろうな』と。我々もけっこうオッズは日中も気にして、『あ、今これが１番人気になった』とかそういうのも見ています」という。

美浦トレーニングセンター公正室の奥田裕之・上席ハンデキャップ役は、「どの馬を応援してくださったお客様にも、レースの中で１回は『くるんじゃないか』という感覚を持っていただけるようなハンデ戦になればいいな、と。買った馬がレースでずっと勝つチャンスがないというよりは、どこかのタイミングで応援できる、声が出るようなレースというのが１番理想ですかね」と回答した。

競争において実力差を埋めるハンデは盛り上がりに大きく貢献する。“競馬のスペシャリスト”であるハンデキャッパーが斤量に込めた意味を読み解くのも、ハンデ戦予想の楽しみ方の一つかもしれない。

