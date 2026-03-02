テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向け、大阪で決起集会を開催したことを報じた。

１日夜、ドジャース・大谷翔平投手らが参加選手が自身のＳＮＳで決起集会の様子を公開。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズの絵文字を添えた。

写真にはブルージェイズ・岡本和真内野手、ドジャース・山本由伸投手の姿もあり、チームに合流したことが明らかに。ついに全３０人のメンバーが出そろった。レッドソックスの吉田正尚外野手はインスタグラムで決起集会の様子とともに、「菅野さんゴチです」と投稿。高額必至の支払いはチーム最年長３６歳の菅野が済ませたことを明かした。

月曜コメンテーターを務める俳優の石原良純は、決起集会で支払いが菅野とみられることにについて「年功序列なんですね」と指摘した。これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「しょうがないって言い方、失礼なんですけど、そうなるんでしょうね」と明かしていた。

さらに羽鳥アナは支払いについてついて「どのタイミングで私…になるんですかね？途中だとドキドキしますね。流れで行くと俺か？」と想像し笑わせた。

石原が「日本の焼き肉屋さんだったらいいけど…アメリカに行ってニューヨークで…すごい取られたってニュースになったじゃないですか？ワイン…何１００万みたいな話になったり。そうはならないでしょう」とコメントすると、羽鳥アナは「そうね…３０人…どれぐらいだろう？１００万ぐらいいるんじゃないですか」と想像していた。