Hi-Unit branding.は、「ゴスペラーズ30周年記念オリジナルイヤホン」について、期間限定での受注製造の受付を開始した。価格は30,000円。受注期間は3月27日23時59分まで。発送時期は6月初旬より順次。

ゴスペラーズメンバー監修のもと、北山陽一による音質チューニングを経て完成した特別限定モデル。Hi-Unitは設計・部材選定・サウンド調整をサポート。開発・製造は、有線ピヤホン5などで協業しているDARUMA AUDIOと共同で行なっている。

「ゴスペラーズ30周年記念オリジナルイヤホン」

ゴスペラーズオフィシャルオンラインショップにて抽選販売が行なわれたが、「多くの反響を受けた」とし、追加の受注製造が決まった。

デュアル磁気回路ダイナミクスドライバーを搭載。サウンド面では、ゴスペラーズの5人それぞれの声がもつ個性とハーモニーの移ろいを、自然に感じ取れるチューニングを追求した。

リードボーカルが入れ替わっても自然に流れ、アカペラからオーケストラまで幅広い楽曲に対応できるよう、ボーカルの明瞭さと空間の広がりを両立させた。「細やかなニュアンスや息づかいまで届けることを意識し、“声”という楽器の魅力を最大限に活かす音づくりを行なった」としている。

デザイン面では、「30周年にふさわしい“品格”と“温かみ”を両立する造形を追求した」とし、フェイスプレートはホワイトを基調に、L側に「ゴスペラーズ坂ツアー2025 "G30"」ロゴを金色で配置。柔らかな光を反射するパール調の仕上げと、ピンクゴールドのような輝きを纏ったケーブルをアクセントにしている。

付属のキャリングケースには「The Gospellers 30周年」ロゴをあしらったオリジナルデザインを採用した。

再生周波数帯域は20Hz～20kHz。インピーダンスは18Ω。音圧感度は108dB。イヤーピース(S/M/L)が付属する。