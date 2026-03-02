大相撲の大関・安青錦（２１）＝安治川＝と柔道男子６０キロ級で１９９６年アトランタ大会から五輪を３連覇した野村忠宏氏（５１）の初対談が実現した。安青錦は春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）で横綱昇進と３場所連続優勝に挑む。柔道史上唯一の五輪３連覇を成し遂げたレジェンドと重圧への向き合い方や相手の研究に対する考えなどを語り合い、初の綱取りへの決意を新たにした。対談の模様を３回に分けてお伝えする。（取材・構成＝林 直史、大西 健太）

安青錦（以下安）「お久しぶりです」

野村氏（以下野）「昨年２月に私が東京で接骨院を開いた記念のパーティーに、安治川親方と一緒に来てくれて。その時が初めてでしたね」

安「野村さんと写真を撮りたいと思ってついていきました。子供の時に柔道をやっていて、野村さんのことを知っていたのでファン目線で見てました」

野「最後の五輪が０４年のアテネだから、大関は生まれたばかりかな」

安「１歳にもなっていないです（笑）。大事なところで勝つって、すごく難しいと思います。本場所は２か月に１回ですけど、五輪は４年に１回しかない。自分が味わったことがないようなプレッシャーや緊張感があると思うので、それを勝ち切るのはすごいなと」

野「五輪は４年に１回。柔道は１日にピーキング、最高のコンディションを合わせていくけど、相撲は１５日間でコンタントに結果を出さないといけない。集中力とか体の調子の維持は大変だなと思いますよね」

野村さんは９６年アトランタ五輪で初めて金メダルに輝き、安青錦は昨年九州場所で幕内初優勝。ともに２１歳の時だった。

野「初めての五輪は若くて、挑戦という気持ちが強かった。本当の意味でのプレッシャーは１回金メダルを取ってから。２回目を目指すとなったら、金メダリストとしてのチャレンジだから。注目も期待も大きくてプレッシャーはすごく感じたけど、自分の柔道に対する自信もあった。どういう選択をして、どういう決断をしたら、もう一回チャンピオンになれるのかを考え抜いた４年間でしたね」

安「自分は初優勝の時はうれしい気持ちが強くて。でも、２回目はうれしいのは勝った瞬間の５秒だけ。番付が上がって、成績を出した後は気持ちも全然違いましたし、これからも、勝ってもそこまでうれしくないかもしれない」

野「ホッとするのもあると思うし、優勝することで次は綱取りだとか、周りが大関を見る目が変わってくる。いろんなものが変化するというのはありますよね」＝（中）へつづく＝

◆安青錦 新大（あおにしき・あらた）本名ヤブグシシン・ダニーロ。２００４年３月２３日、ウクライナ・ビンニツャ生まれ。２１歳。７歳で相撲を始める。２３年秋場所で初土俵。２５年春場所で新入幕。新大関の２６年初場所で２場所連続優勝。三賞６度。しこ名は師匠から安と錦をもらい、ウクライナの国旗と目の色から青をつけたのが由来。１８２センチ、１４１キロ。得意は右四つ、寄り。

◆野村 忠宏（のむら・ただひろ）１９７４年１２月１０日、奈良・北葛城郡広陵町生まれ。５１歳。５歳で柔道を始め、天理大、奈良教大大学院、弘前大大学院を経てミキハウス入り。男子６０キロ級で９６年アトランタ、００年シドニー、０４年アテネと五輪３連覇。９７年世界選手権優勝。１５年８月に現役を引退し、ミキハウススポーツクラブＧＭなどを務める。得意技は背負い投げ。１６４センチ。