【きょうから】バーガーキング「春のワッパー祭り」開催 5日間限定でワッパーセットが300円引きに
ビーケージャパンホールディングスは、きょう2日から6日の5日間限定で各日午後2時から『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の対象商品5種のワッパー セットが通常価格より300円引き最大29％オフで楽しめる「春のワッパー 祭り」を開催する。
【写真】27日にさらにおいしくリニューアルする『スパイシーワッパー』
バーガーキングでは、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパー セットが5日間限定で安く楽しめるお得なクーポンを公式アプリにて配信。対象商品は、同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー チーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパー チーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー』、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の「特製スパイシーソース」を使用した『スパイシーワッパー』のセット5種。店内飲食・テイクアウトどちらも利用可能。
