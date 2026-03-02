国会で2日、高市首相がイランに対して「外交的解決を強く求める」と強調しました。

トランプ大統領が軍事作戦の継続を表明する中で、高市首相は、事態の沈静化に向けた「外交努力」の必要性を訴えました。

高市首相

「わが国としてはイランに対して 核兵器開発および周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめるとともに交渉を含む外交的解決を強く求めるものです」

高市首相が「外交的解決」を強調し、これ以上のエスカレートを避けたい背景には、日本が原油の9割以上を中東地域から輸入し、その大半がイランが面するホルムズ海峡経由という事情があります。

また、高市首相は、イラン国内に滞在するおよそ200人をはじめ、日本人の安全確保に全力を挙げると強調しました。

高市首相

「どうしても御本人の意思で退避はしたくないという方は尊重させていただいてますが、 考えうるあらゆるリスクを最小化するための取り組みを進めてまいります」

イランからの退避について政府関係者は、「希望者は数十人で、100人はいかない。十分に対応できる範囲だ」と話しています。

また、高市首相は、ホルムズ海峡周辺を航行する日本の船舶についても乗員全員の安全を確認していることを明らかにしました。

さらに、木原官房長官は先ほど、周辺国でも退避の準備を進めていて、イスラエルでは早ければ日本時間2日にも現地の大使館が退避のためのバスを運行するとしています。