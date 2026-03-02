“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな＝32）が2日、Xを更新。骨折した右手首の手術が無事に終了したことを報告した。

堀江は1日の投稿で、三角巾でギプス状態の右腕をつった写真を添え、「日本一強いアナウンサー、板で痛がる。板割りで尺骨遠位端骨折しました。手術してきます。労（いた）わります！押忍！」と報告していた。

今回、病院のベッドに横たわった動画を公開。「これ起きてるかと思うじゃん寝てるよ笑」と書き出し、「尺骨遠位端骨折 手術無事に終わりました」と報告。「麻酔効かんくて激痛（笑）」とつづった。

続けて「あったかいDMとメッセージ見てますありがとう！」と感謝。「両手今はうまく使えない状態なのでお返事短くなります！でもね気持ちはラブ上等だよおおおお ありがとうおおおお」とつづった。

堀江は東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭2免許などを取得。身長162センチ。血液型O。