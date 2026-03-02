RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画から5人の“足湯”シーン解禁 自然なやり取りにほっこり
昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制で活動をしているRIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』から、同作のためだけに敢行された5人での“初詣旅行”の一部が解禁された。
【動画】RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画から5人の“足湯”シーン
『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』は、3月6日より2週間限定で上映される。今回解禁されたのは、5人での初詣旅行より、全員で“足湯”に浸かる映像。箱根への1泊2日の旅で、メンバー5人でチーム決めのじゃんけんをし二手に分かれて買い出しへ向かった一行。先に足湯に浸かりながら待つチームのもとへ、買い物を終えたチームが合流。「こちら献上品でございます」と差し出されたお土産とは――中身は明かされないまま、5人並んで足湯に浸かることに。
そこへスチールカメラマンが入り、貴重な“足湯ショット”を収めようとするが、「足湯のポーズって何？」という話題に。するとPESが、両手で足元を指差す“足湯浸かってるぜ”ポーズを提案。全員でそのポーズをとることになり、メンバーの飾らないやり取りと笑いがそのまま映し出された、5人の“素”を感じられる映像となっている。
2月25日に行われた先行上映会でもこのシーンに話がおよび、登壇したILMARIは「誰でも入れる足湯だったけど、僕らが浸かっているところに誰も入りたくないだろうね」と観客に投げかけ、会場は爆笑。SUも「あそこに“ちょっといいですか？”って入り込める勇気ある人います？誰も来なかったもんね」と振り返り、軽妙なやり取りで盛り上げた。
今回解禁された足湯シーンでもそんな5人の自然体な関係性がそのまま映し出されているが、本編では、足湯前の買い出しの様子や、旅館で食事を囲みながらRIP SLYMEについて語り合う場面など、ここでしか見ることのできない特別な時間が収められている。
RIP SLYMEは、3月20日、21日、22日の3日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOでラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』を開催する。ラストライブの“前夜祭”として、同映画も大きな盛り上がりを見せそうだ。
