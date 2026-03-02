アメリカとイスラエルは1日もイランを攻撃し、イランも報復を行うなど激しい応酬が続いています。トランプ大統領は軍事作戦を目的を達成するまで継続すると表明しました。ワシントンから中継です。

トランプ大統領は軍事作戦は4週間程度続くとの見方を示していて,戦闘が長引く恐れが出てきました。

アメリカ トランプ大統領

「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで継続される」

トランプ大統領は1日、SNSに動画を投稿し、イランの革命防衛隊の施設など数百の標的を攻撃し、海軍の艦艇9隻を破壊したなどと軍事作戦の成果を誇り、目的達成まで攻撃を続けると表明しました。

トランプ氏はイギリスメディアのインタビューで、軍事作戦の終了まで「4週間程度」かかるとの見方を示しています。また、アメリカ兵3人が死亡したことに言及し、「さらに多くの犠牲者が出るだろう」との見方を示し「報復する」と宣言しました。

一方で、アメリカメディアのインタビューでは、イランの最高指導者ハメネイ師を殺害したことを受け、「イランの新たな指導部が対話を望んでいる。彼らと対話をするつもりだ」と協議に前向きな姿勢も示してています。

こうした中、ロイター通信の最新の世論調査で、イランへの攻撃について支持が27％、不支持が43％で、不支持が大幅に上回ったことが明らかになりました。トランプ氏は、さきほど、軍事作戦開始後、初めて報道陣の前に姿を見せましたが、質問には一切、答えませんでした。世論の動向に神経をとがらせているとみられます。