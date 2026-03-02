4月3日から3日間、横浜の街全体で開催される都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（5日まで）のタイムテーブルが解禁された。

メイン会場となるKアリーナ横浜で行われる「CENTRAL STAGE」の各日のトリは、4月3日は乃木坂46、同4日をORANGE RANGE、同5日はちゃんみなが務める。オープニングアクトは同3日を乃木坂46の6期生、同4日をシンガー・ソングライターの汐れいら、同5日はマルチクリエーターの紫 今（むらさき いま）が飾る。

横浜赤レンガ倉庫で行われる「Echoes Baa 2026」では、4月4日のトリをキタニタツヤが、同5日は星街すいせいがトリを務める。オープニングアクトは、4日をYOASOBI、5日は4人組ロックバンドAoooが担う。

KT Zepp Yokohama で行われる「CENTRAL LAB．」では、4月4日のトリをガールズロックバンドBAND−MAIDが、同5日のトリを声優の花澤香菜が務める。

ほか出演アーティストは、＝LOVE、FRUITS ZIPPER、HANA、新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学といった豪華顔ぶれが出演する。

同フェスは、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークといった、「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインアップもコンセプトも異なったイベントを同時に開催する。