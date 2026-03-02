タレント・モデルでプロ雀士の“おかぴー”こと岡田紗佳が2月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・シモリュウの前田龍二をゲストに迎えたデート動画を公開した。

動画の冒頭、まったくもったいぶることなく前田を呼び込む岡田。麻雀番組で共演を重ねた仲で、「デート企画と言いつつ、別にデートじゃないから」（岡田）、「いやいや、俺が鼻息荒いみたいにすんなよ」（前田）という、長年連れ添ったカップルのような遠慮のないやりとりに、信頼関係が見て取れる。

二人が足を運んだのは、池袋で人気のサモエドカフェ。岡田が行きたいと願いながらなかなか機会が得られなかったお店で、今回の企画に際して真っ先に思い浮かんだのだという。前田も噂には聞いていたようで、「めっちゃええやん」と乗り気だ。モフモフのサモエドたちに囲まれて「かわいい！」を連発する岡田に対して、少し怖がって腰が引けている前田のコントラストが面白く、ちゃんとデートに見えてくる。「今年は白がキー牌になるかもしれないね」（前田）と、麻雀仲間らしい洒落たトークもあった。

動物好きの岡田は犬・猫のみならず、これまでうさぎカフェやふくろうカフェにも足を運んできたが、そのなかでもサモエドが「一番かわいい」とご満悦だ。おとなしくて愛嬌のあるそらくんを挟んで3ショットチェキも撮り、デートは大成功……と思われたが、最後までサモエドを怖がる前田に対して、岡田が「情けない。麻雀もいつも情けない」と一言。前田も「それお前な？」と一歩も引かず、笑い合いながら仲の良さを見せつけていた。

この後は一緒に料理をして食事をとったようで、動画は後日アップされるとのこと。コメント欄は「この２人はビジネスでもガチでも観ていたい」「料理動画あがってないか確認しに来てしまう」など、二人の“ガチ”な関係に期待しつつ、続きを楽しみにするファンの声であふれている。

（文＝向原康太）