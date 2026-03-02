桜花賞トライアルの第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３着馬までに桜花賞・Ｇ１の優先出走権）は３月７日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われる。

多くの馬が抽選対象となるが、確実に出られる馬のなかではサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）に注目する。１４００メートルのデビュー戦で２着馬に４馬身の差をつけて圧勝。続く新潟２歳ステークスでも４着と素質を示した。前走のフェアリーステークスは流れに乗れたが、最後は脚色が鈍って５着。今回は２戦２勝の１４００メートルに戻り、期待が高まる。すでに栗東トレセンに滞在しており、長距離輸送の対策も講じている。

ショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）はファンタジーステークスで２着。前走の阪神ジュベナイルフィリーズでは７着だったが、内容そのものは悪くなかった。この馬も１４００メートルの方が競馬がしやすく、上位争いに加わってきそう。

コラルリーフ（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）はスポーツ報知杯クリスマスローズステークスを快勝。１４００メートルで２戦して〈７〉〈５〉着と内容がひと息なだけに、距離が延びるのがどうかだが、近走の充実ぶりから克服できる可能性はある。

ルージュサウダージ（牝３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父フィレンツェファイア）は萌黄賞を好時計で差し切った。この馬もスプリント色が濃いだけに、距離が課題になるが、脚をためることができれば対応できそう。

マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は抽選対象だが、１４００メートルのつわぶき賞では後方から追い上げて３着。前走のクイーンカップは折り合いに気を使っていたが、この舞台ならその心配は少ない。