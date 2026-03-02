衆院予算委員会は２日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑を行った。

首相は米国とイスラエルによるイラン攻撃に関連して、在留邦人の安全確保に全力を尽くす考えを強調した。

首相は「関係国と緊密に連携して情報収集を含めた対応に努めている」と語った。中東地域全体で応酬が拡大しつつあることを踏まえ、「イラン周辺国を含む地域全体の邦人保護、海路・空路の状況把握に万全を期す」と述べた。

茂木外相はイランに約２００人、周辺国に約７７００人の在留邦人がいることを明らかにし、「必要があれば退避支援をしっかり行っていきたい」と語った。

イランが封鎖したと報じられているホルムズ海峡の状況を巡り、首相は海峡周辺の日本の船舶について「乗員は全員安全と確認している」と説明した。

首相はイランの核・ミサイル開発について「決して許されないというのが一貫した立場だ」と改めて言及し、「周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめるとともに、交渉を含む外交的解決を強く求める」と自制を呼びかけた。事態の沈静化に向けて「国際社会と連携してあらゆる外交努力を行う」とも語った。

自民党と日本維新の会の連立政権合意に盛り込まれた「副首都構想」についても質疑が行われ、首相は「与党に精力的に議論いただいているが、早急に結論を得ることを期待する」と述べた。