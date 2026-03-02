アメリカ・イスラエルのイランへの攻撃を受け午前の日経平均株価は一時、大きく値を下げる場面がありました。

2日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時下げ幅が1500円を超えました。緊迫する中東情勢を背景に原油価格の急騰や戦争の長期化を懸念し、幅広い銘柄に売りが広がりました。また、ニューヨーク原油市場では原油価格が急騰しています。

日本時間の2日午前、原油価格の指標となるアメリカ産原油の先物価格は一時、1バレル＝75ドル台をつけ前週末と比べおよそ12％急騰しました。

一方、日本企業にも影響が広がっています。

イラン海軍から「いかなる船舶もホルムズ海峡の通行を禁止する」とアナウンスされているため、商船三井、日本郵船、川崎汽船は、周辺を運航中の船舶に安全な場所での待機を指示し、情報収集を続けているということです。

また、中東に拠点を置く大手商社からは「海峡封鎖が長期化すれば商材の輸送が滞り、商材によっては2〜3か月の在庫はあるものの、例えば半年封鎖となると影響が出てくるだろう」と懸念する声が聞かれました。

原油などの資源を扱うエネルギー関連企業は、今後の石油製品の供給について、「仮に封鎖された場合にも国内在庫や国家備蓄があることから、ただちに影響が出ることはない」としながらも、「このまま海峡封鎖が続けば、ガソリンなどの価格に反映する」とみています。

専門家は、最悪の想定となった場合、日本の実質GDPが1年間で0.65％押し下げられ、物価は1.14％上昇すると試算しています。