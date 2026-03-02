退職の意思は、突然ではなく積み重なった不満の先にあるようだ。弁護士法人mamoriが全国の20〜30代男女550人を対象に実施した退職に関する調査によると、これまでに「退職を考えたことがある」または「実際に退職したことがある」と回答した人は70.4％にのぼった。「一度も考えたことがない」は29.6％にとどまっている。

退職を意識したきっかけは、「業務量の多さ・長時間労働」11.6％、「給与や待遇への不満」11.5％、「上司からの一言・態度」11.1％がほぼ同水準で並び、労働条件と人間関係の双方が大きな要因となっていることが分かる。

退職を考えた際の相談相手は「家族」33.3％が最多で、「恋人・パートナー」11.5％、「友人」5.6％が続いた。一方で「誰にも相談しない」は40.0％に達している。また、退職を言い出すことについて「非常に強い負担を感じる」「やや負担を感じる」と答えた人は68.2％で、「あまり負担はない」「全く負担はない」の31.8％を大きく上回った。

退職代行など第三者の利用については、「必要だと思う」「状況によっては必要」が42.9％、「あまり必要性を感じない」「不要だと思う」「よく分からない」が57.1％となった。数字からは、退職が身近な選択肢である一方、その意思表示には大きな心理的ハードルが存在している実態が浮かび上がる。