ナイキ、『エアマックス95』イエローグラデを公式オンラインストアで発売へ 2万4200円 アトモスは過去モデルとの“比較”動画公開
ナイキ公式オンラインストアは、2日までにサイトを更新。NIKE『AIR MAX 95』（ナイキエアマックス95）オリジナルモデルのカラー“Neon”（通称イエローグラデ）を3月5日に発売することを発表した。
【写真】NIKE『AIR MAX 95 OG』（写真は2020年モデル） の全貌
今回発売されるのは、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類。
『ナイキ エア マックス 95 OG』のページには、同モデルについて「エア マックス 95は、人間の身体と90年代のトラック競技の美しいスタイルから着想を得たデザイン。抜群に快適な履き心地とスピード感のあるスタイルを兼ね備えています。 波状のサイドパネルで、あらゆるコーディネートに自然な流れをプラス。ヒールと前足部に外から見えるクッショニングを配し、機能性が高く快適な履き心地を実現しています」と説明されている。
また、同モデルの取り扱いを予定しているスニーカーセレクトショップのアトモスジャパンは、公式YouTubeチャンネルで、これまで発売された復刻モデルとの比較する動画を公開している。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデは、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
