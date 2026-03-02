筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴十数年で芸能関係の相談は、正直に言いますと他の探偵社と比べてかなり多いと思います。吉本芸人という立場上、いろんな形でご相談をいただきます。ですが「アイドルの恋愛禁止違反を暴いてほしい」と正面から言われたことは、意外かもしれませんが一度もありません。そういったご相談は「守りたいんです」などと、もっときれいな言葉で来るのです。今回はアイドルの調査の実態について、お伝えできる範囲でご紹介します。（探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳／登場人物はすべて仮名）

恋愛禁止のアイドルに熱愛疑惑

探偵が事務所スタッフの言い分に抱いた違和感

「これは全て彼女のためなんです」

最近人気急上昇中の女性アイドルグループの芸能事務所担当者、羽並祐馬（はなみ・ゆうま、34歳）は終始、誠実で真摯な態度でした。

言葉は柔らかく声のトーンも落ち着いていて、目は真剣でした。

でも、不思議と瞬きをしないのが印象的でした。

「最近、うちの美里佳（みりか、20歳）に変なうわさが出ているんです。私は事実無根だと思っていますので、それを証明してあげたいんです」

「あげたい」という羽並氏の言い回しが、どこか引っかかりました。

「アイドル本人を守りたい」ではなく、「守ってあげる側の目線」に感じましたが、芸能界に身を置く者として「守る」という言葉の重みは理解できます。

