【ニューヨーク＝木瀬武】１日夜（日本時間２日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比で約１２％高の１バレル＝７５ドル台をつけた。

米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃で原油の供給不安が高まったためで、米軍がイランの核施設を攻撃した昨年６月以来、９か月ぶりの高値となる。２日午前の東京株式市場では日経平均株価（２２５種）が一時、１５００円超下落した。

世界で生産される原油の約２割が通過するイラン沖のホルムズ海峡が事実上封鎖され、市場では、原油の供給が滞るとの警戒感が広がった。欧州を中心に取引される北海ブレント原油の先物価格も一時、約１４％高の８２ドル台まで急騰した。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなどの産油国でつくる「ＯＰＥＣプラス」の有志８か国は１日の会合で、４月から原油の生産量を日量２０万６０００バレル増やすことを決めた。供給不安を和らげる狙いとみられる。

「安全資産」とされる金も買われ、ニューヨーク市場の先物価格（中心限月）は一時、１か月ぶりに１トロイ・オンス（約３１グラム）あたり５４００ドル台をつけた。国内金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラム当たり、税込み）は２日午前、前週末比で１１３１円高の２万９８６５円となった。

週明け２日の東京株式市場では、中東情勢の緊迫化を受けて投資家がリスク回避の姿勢を強め、取引開始直後から売り注文が広がった。日経平均の午前の終値は８９９円５１銭安の５万７９５０円７６銭だった。

２日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）から３０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５６円台前半で取引されている。