»³²¼Èþ·î¡¡³ÊÆ®µ»Ä©Àï¤Ë°ÕÍß¡Ö£±Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡¡¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÅ¸¡Á»þ¤òËÂ¤°¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤Îµ°À×¡Á¡×¡Ê£µ·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¡ËÈ¯É½µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏÌó£¸£¶Ëü±ß¤Î»þ·×¤ËÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¤µ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¥À¥¤¥ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤â½÷À¤é¤·¤¤Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»¤ò½¬¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ÈÌ©¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£ºòÇ¯¤«¤é¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥¸¥à¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡ÖÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤È¤«ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¶¯¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡££±Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³²¼¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢£²£µºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£²£°Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°Õ¼±¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢Æüº¢¤Î°Õ¼±¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤è¤êÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤«¿È¤ËÃå¤±¤ë¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£