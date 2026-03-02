井上咲楽“包まない”皿シュウマイ公開「豪快で美味しそう」「自炊尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの井上咲楽が3月1日、自身のInstagramを更新。お手製の皿シュウマイを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「豪快で美味しそう」肉汁あふれる手作り皿シュウマイ
井上は「皿シュウマイ」とコメントし、包まないシュウマイとして知られる皿シュウマイを作る様子を投稿。肉汁が溢れ、美味しそうなシュウマイを披露した。さらに、「新たま、切っていたら涙出ました！」と続けている。
この投稿に、ファンからは「豪快で美味しそう」「レシピ知りたい」「自炊尊敬する」「ボリューム満点」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「豪快で美味しそう」肉汁あふれる手作り皿シュウマイ
◆井上咲楽、包まないシュウマイ披露
井上は「皿シュウマイ」とコメントし、包まないシュウマイとして知られる皿シュウマイを作る様子を投稿。肉汁が溢れ、美味しそうなシュウマイを披露した。さらに、「新たま、切っていたら涙出ました！」と続けている。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「豪快で美味しそう」「レシピ知りたい」「自炊尊敬する」「ボリューム満点」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】