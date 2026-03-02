パク・ミニョン、怪しすぎるCEOと“危うい駆け引き”　新ドラマ『セイレーンのキス』本日放送開始！

女優パク・ミニョンが、謎めいたCEOキム・ジョンヒョンと“密会”する。

本日（3月2日）初回放送を迎える新ドラマ『セイレーンのキス』（tvN）は、松嶋菜々子と竹野内豊が主演した日本ドラマ『氷の世界』が原作の作品だ。

劇中、主席オークショニアのハン・ソラ（パク・ミニョン）と、ベールに包まれたCEOペク・ジュンボム（キム・ジョンヒョン）の間で微妙な駆け引きが繰り広げられる。

ロイヤルオークションの主席オークショニアであるハン・ソラは、その卓越した実力を認められ、社内の実力者として多くのVIPを相手にしている。その中でも、最近ロイヤルオークションの新たなVIPとなったスタートアップCEOペク・ジュンボムの存在を強く意識している状況だ。

一方で、新VIPとなったペク・ジュンボムもまた、ロイヤルオークションの“華”であり実力者であるハン・ソラに露骨な関心を示し、彼女の周囲を執拗に取り巻く。そんななか、ハン・ソラとペク・ジュンボムの密かな対面現場が捉えられ、好奇心を刺激している。

（写真提供＝tvN）『セイレーンのキス』

公開された写真では、ハン・ソラとペク・ジュンボムの間に微妙な空気が漂っている。自分に対して過剰ともいえる関心を向けるペク・ジュンボムの態度に、ハン・ソラは不快さを隠せない様子で、やや緊張した表情を見せる。警戒心をにじませる彼女の視線にも構わず、ペク・ジュンボムは彼女から目を離さない。

また、オークションが進行する最中にも、ペク・ジュンボムは興味深そうにハン・ソラを見つめている。彼がこれほどまでにハン・ソラへ視線を向ける理由とは何なのか。その真意が読めない意味深なまなざしが、さらなる関心を呼んでいる。

主席オークショニアを演じるパク・ミニョンと、謎めいたCEOに扮するキム・ジョンヒョンの緊迫した対話が描かれる『セイレーンのキス』は、本日20時50分より放送される。

日本ではアマゾンプライム・ビデオで同日に独占配信される予定だ。