紗栄子、ミニスカのカジュアルコーデで美脚スラリ「可愛すぎる社長」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】モデルの紗栄子が2月28日、自身のInstagramを更新。カジュアルなミニスカートのコーディネートを披露した。
紗栄子は「最近の私たち 社員総会楽しかったなぁ」と記し、自身の経営する「NASU FARM VILLAGE」の社員総会の様子を投稿。バーベキューや食事をしている社員たちとの楽しそうな集合ショットなどとともに、黒いジャンパーにプリーツミニスカートのカジュアルなコーディネートの自身のショットを公開し、ブーツを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる社長」「スタイルレベチ」「ミニスカにブーツが世界一似合う」「みんな笑顔で楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆紗栄子、カジュアルミニスカコーデ公開
◆紗栄子の投稿に反響
