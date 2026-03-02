「血がポタポタと流れ…」飲酒運転を止めた結果“裏切りの暴行”被害、『プデュ2』出演アイドルの衝撃体験

ボーイズグループLIMITLESS（リミットレス）出身のソン・ヒョヌが、飲酒運転を阻止しようとして暴行を受けた過去を告白した。

最近、ソン・ヒョヌは自身のYouTubeチャンネルを通じて、20代前半に経験した衝撃的な事件を打ち明けた。

公開された映像の中で彼は、「兄のように慕っていた知人が、酒に酔った状態で運転しようとした」と当時の状況を振り返った。

ソン・ヒョヌによると、二人は一晩中酒を飲んだ後、帰宅しようとしていた際、知人が「車で来たから自分で運転する」と言い張ったという。それを止めるべく、彼は最後までそばを離れなかった。当時の状況について「代行運転を呼ぶよう説得し、知人も実際に手配した。私は知人が安全に帰るのを見届けてから帰るつもりだった」と説明した。

（画像＝ソン・ヒョヌYouTubeチャンネルキャプチャ）ソン・ヒョヌ

しかし、代行運転の到着を待っていたところ、突如として激しい暴行が始まった。ソン・ヒョヌは「突然、拳で鼻を殴られ、耳も強く殴打された。うつむくと血がポタポタと流れた」とし、「痛みよりも先に強い裏切られた気持ちになった。事故を未然に防ごうとしたのに、殴られるなんて信じられなかった」と当時の心境を吐露した。

彼はすぐさま警察に通報し、病院では1週間以上の入院が必要だという診断を受けた。その後、知人は謝罪し、示談という形で事件は解決したが、ソン・ヒョヌは「その時は許したが、連絡は長くは続かなかった」と付け加えた。

（画像＝ソン・ヒョヌYouTubeチャンネルキャプチャ）ソン・ヒョヌ

また、これに先立ち、彼は済州（チェジュ）島旅行中に刺身包丁を持った男に脅された経験も明かしている。飲食店で外国人アルバイトに暴言を吐く客をなだめようとしたところトラブルに発展し、店の外で包丁を突きつけられたという。ソン・ヒョヌは「あの時逃げていなければ大変なことになっていた」と回想し、男は特殊脅迫の疑いで処罰されたと伝えた。

なお、ソン・ヒョヌは2017年に放送されたオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』に出演して注目を集め、2019年にLIMITLESSとしてデビューした。現在は活動名の変更とともに、アーティストとしての再起を準備している。

（記事提供＝OSEN）