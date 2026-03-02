【あつまれどうぶつの森 ALL STAR COLLECTION まめきち&つぶきち (S)】 参考価格：3,520円 セール価格：2,706円 【ポチャッコ ロイヤルジャケット S（205964-25）】 参考価格：3,850円 セール価格：2,072円 【サンエックス リラックマ ぬいぐるみ コリラックマ MV29001】 参考価格：3,080円 セール価格：1,879円

あつまれどうぶつの森 ALL STAR COLLECTION まめきち&つぶきち (S) DPA03

Amazonにて、三英貿易、バンダイナムコヌイ、ケイカンパニー、ナカジマコーポレーション、サンエックスのぬいぐるみが特別価格で販売されている。

今回、「どうぶつの森」のキャラクター、まめきち&つぶきちを立体化した三英貿易の「あつまれどうぶつの森 ALL STAR COLLECTION まめきち&つぶきち (S)」や、サンリオのキャラクター、ポチャッコを立体化したナカジマコーポレーションの「ポチャッコ ロイヤルジャケット S」、サンエックスのぬいぐるみ「コリラックマ」（MV29001）」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

三英貿易「あつまれどうぶつの森 ALL STAR COLLECTION まめきち&つぶきち (S)」DPA03

サイズ：20×10.5×15cm（幅×奥行×高さ）

参考価格：3,520円→2,706円（23%オフ）

ナカジマコーポレーション「ポチャッコ ロイヤルジャケット S」（205964-25）

サイズ：約20×21×11cm（高さ×幅×奥行）

参考価格：3,850円→2,072円（46%オフ）

サンエックス リラックマ ぬいぐるみ コリラックマ MV29001

参考価格：3,080円→1,879円（39%オフ）

(C)2020 Nintendo