ビー・エム・ダブリューは、毎年3月2日を『ミニの日（ミニデイ）』として、ニューモデルや特別仕様車などを発表している。今年2026年は、ミニ・ブランドのビジョンを具現化したというコンセプトモデル『ザ・スケッグ』を日本初公開した。

【画像】ブランドのビジョンを具現化！コンセプトモデル『ミニ・ザ・スケッグ』日本初公開 全24枚

このモデルは、2025年にドイツ・ミュンヘンで開催されたIAA（国際モーターショー）でワールドプレミア。オーストラリア発のライフスタイルブランド『デウス・エクス・マキナ』（以下、デウス）とミニがコラボレーションして誕生した。



2025年IAAでワールドプレミアされたコンセプトモデル、『ザ・スケッグ』を日本初公開。 篠原政明

今回、ミニデイを前に行われたプレスカンファレンスで、日本におけるミニ・ビジネスの責任者であるビー・エム・ダブリュー・ミニディビジョンの向井健二本部長と、デウスの共同設立者兼グローバル・クリエイティブ・ディレクターであるカービー・タックウェル氏によって、ザ・スケッグのプレゼンテーションが行われた。

デウスはサーフィンやスケートボードなど、多様なカルチャーを融合させたライフスタイルブランドで、幅広い世代から人気を集めている。ミニとしては新たなユーザー層との出会いを期待して、今回のコラボレーションはクルマだけでなく、ジャケットやTシャツ、キャップなどウエア&グッズでも展開していくそうだ。

モータースポーツやモーターサイクルからインスパイア

ザ・スケッグのベースとなっているのは、電気自動車の『ミニ・ジョン・クーパー・ワークス（JCW）E』。実は昨年のIAAでザ・スケッグはもう1台のコンセプトモデル『ザ・マキナ』と共に展示されたが、こちらはエンジン車。今回は電気自動車をアピールするという意図もあったようで、ザ・スケッグのみが日本にやって来た。

ちなみに、スケッグとは、サーフボードや船外機の下部に取り付けられるフィンのことで、水上での走行安定性を高めるパーツだ。ミニのポテンシャルとデウスのカルチャーを融合し、『自由』や『自己表現』を体現して、『デウス』ブランドの精神を体感できるモデルだという。



オーストラリア発のライフスタイルブランド、『デウス・エクス・マキナ』とコラボ。 篠原政明

そのデザインやカラーリングは、モンテカルロ・ラリーなどのモータースポーツやモーターサイクルからインスパイアされている。

現在は市販予定なしも将来的には？

エクステリアでは、フロントまわりや前後のフェンダー、そしてルーフにはサーフボードに用いられるグラスファイバー（それも無塗装の半透明なもの）を採用して軽量化を図り、前後のフェンダーはかなり拡幅されている。

リアエンドには大型のリアスポイラーが装着され、これもグラスファイバー製で、ルーフの大型ゴムバンドとともにサーフボードを積むことができるようになっている。



インテリアも軽量化が図られ、ダッシュボードやドア内張りにグラスファイバーを採用。 篠原政明

インテリアも軽量化が図られ、ダッシュボードやドア内張り（しかも上半分のみ）にグラスファイバーを採用。前席はフルバケットシートに交換され、クッションにはウエットスーツの素材が用いられている。フロアマットはココナッツの繊維で編んだカーペットだ。

この『ザ・スケッグ』、市販される予定はないようだが、これからのミニ・ブランドの方向性を示すモデルとして今年のミニデイで特別展示されたという。だが、将来的には『ポール・スミス・エディション』のような、ミニとデウスがコラボレーションした特別仕様車が登場する可能性は高そうだ。

輸入モデル別販売台数10年連続ナンバーワン

最後に、ミニの近況についても紹介しておこう。

昨年のミニデイで電気自動車のクーパーとエースマンにもJCWが登場し、新世代ミニのラインナップが完成。その効果もあってかミニ販売は好調で、2025年の販売台数は1万9146台と、前年比+11.6％を記録（JAIA：日本自動車輸入組合調べ）。10年連続で輸入モデル別販売台数ナンバーワンの座を堅持している。



デウスのカービー・タックウェル氏（左）と、ビー・エム・ダブリュー・ミニディビジョンの向井健二本部長。

昨年のジャパンモビリティショーには10年ぶりに出展し、特別仕様車『ポール・スミス・エディション』を発表したのは記憶に新しい。こちらはクルマだけでなく、オリジナルコレクションの販売も行われている。今後は多様化するライフスタイルのエッセンスをミニに加えることで、オンリーワンの存在にしていくという。

新たな限定モデルも発表

今年のミニデイでは『ザ・スケッグ』のお披露目だけではなく、新たな限定モデル『ミニGPインスパイアード・エディション』も発表された。これは2019年に発表された『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGP』のイメージを現行車で再現したモデルだ。

先月にはミニ・カントリーマンにJCWトリムを装備した特別仕様車『シャドーエディション』も発表されている。



ミニは2026年も輸入モデル別販売台数ナンバーワンの座を維持しそうな勢いだ。 篠原政明

ラインナップが完成した新世代ミニは、これからもファッション&ライフスタイルブランドとのコラボレーションを進め、限定車や特別仕様車を積極的に導入する予定だ。2026年も輸入モデル別販売台数ナンバーワンの座を維持しそうな、今後のミニに注目していきたい。