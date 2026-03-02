節水しながらしっかり洗う。暮らしにちょうどいい【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
省スペースで頼れる一台。家族にも一人暮らしにも心強い洗濯機【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
アイリスオーヤマの洗濯機は、2〜3人家族や一人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい、6.0キログラム容量の全自動洗濯機だ。
パルセーターと洗濯槽の容積を大型化したことで、衣類がしっかり動き、洗浄力が向上。広い槽内で効率よく洗えるため、時短にもつながる。さらに従来品よりコンパクトな設計になり、省スペースで設置しやすく、洗濯物の出し入れも楽な姿勢で行える。
しっかり脱水して部屋干しのニオイを抑える「部屋干しモード」、小さな子どもの安全を守る「チャイルドロックモード」など、日常に寄り添う機能も備えている。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用し、清潔さを保ちやすいのも嬉しいポイントだ。
節水性、洗浄力、使いやすさをバランスよく備え、毎日の洗濯を快適にしてくれる一台となっている。
