“元祖チャイドル”野村佑香、共演者ファンからいたずら電話が殺到「別れなさいよ！」多忙な学校生活も告白

“元祖チャイドル”野村佑香、共演者ファンからいたずら電話が殺到「別れなさいよ！」多忙な学校生活も告白