メタモンが半蔵門線をジャック！ “半蔵モン線”の路線マークに「へんしん」した姿も
東京地下鉄（以下「東京メトロ」）は、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』 の発売に伴い、きょう2日よりポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告の掲出を開始。期間中、東京メトロの駅構内および車内を「メタモン」がジャックする。
今回のコラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことをきっかけに実現。“へんしん”を得意とするメタモンの特性と、鉄道空間を活用した空間演出を掛け合わせ、駅および車内全体でメタモンらしさを体感できる企画として展開する。
半蔵門線として初となる電車を丸ごと貸し切った広告展開を2編成で運行。車内には、メタモンが主人公となるNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』で登場する、「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」がお出迎え。同作で楽しめる、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができる。
さらに、メタモンが半蔵門線の路線マークに“へんしん”した特別デザイン「半蔵モン線」マークを公開。期間中は、押上駅（スカイツリー前）、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場。駅や車内の各所に“へんしん”するメタモンを探しながら、移動そのものを楽しめる特別な空間を届ける。
期間は駅構内の広告掲出が8日まで（※渋谷駅では一部15日まで）、広告貸切電車の運行が15日まで。
