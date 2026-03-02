【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】大バズり！「三浦大知らしい国歌独唱」

白熱の“日韓戦”でティップオフ前に披露された極上のパフォーマンスが、一夜明けてもSNS上で大きなバズを巻き起こしている。

アーティストの三浦大知は3月1日、地元・沖縄で開催された日本代表vs韓国代表（FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2）の国歌独唱という大役を任された。

黒のシックなスーツに身を包んでコート中央に登場した三浦は、一礼してマイクの前へ。静寂に包まれた会場に、独特のグルーブで伸びやかかつ高音の素晴らしい歌声を響かせた。その完璧な独唱が終わると、アリーナ全体から三浦を讃える大きな拍手が巻き起こった。

この圧巻のパフォーマンスは、生中継を見ていたファンのみならずSNS全体へと感動の輪を広げ、Yahoo!の「SNSのバズまとめ」にもピックアップされるなど大きな話題に。SNS上には「耳だけでなく体の中まで君が代が染み渡るような素晴らしい歌に感動でした…」「美しく力強い素晴らしい独唱」「声量が、声の音圧が、画面越しからも伝わってきた」「鳥肌が立ちました」「聞いててゾクゾクした」と、その圧倒的な声の力に心を打たれたコメントが殺到した。

「改めて三浦大知さんは日本の宝です」の声も

また、日本を代表するアーティストとしての表現力に対し、「どう来るかと思ったら個性を消さずのそのまんまの三浦大知らしい素晴らしい独唱でした」「グルーヴが凄い」「改めて聞くと抑揚がスゴい。語尾を全て伸ばすんじゃなくて張るところ切るところこんなにメリハリ付いてたんだ」と、高度な技術面を絶賛する声も多数見受けられた。

さらに「唯一無二の歌声」「改めて三浦大知さんは日本の宝です」「素晴らしすぎて何度もリピートして聴いてる」「永久保存版」「歌声のエール」といった最大級の称賛が並んだ。

なお、日本代表は78−72で韓国代表との激闘を制した。日本にとってFIBA公式戦での韓国戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりの快挙。過去6戦全敗という長年の因縁を打ち破るうえで、三浦の独唱も選手たちを力強く後押しした。