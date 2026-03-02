天翔天音（20）が2日、グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」と「仮面ライダー」が共創するプロジェクト「HENSHIN THE FIRST」プレス試写会に出席。父の藤岡弘、（80、）と初の親子での「仮面ライダー」変身シーンを披露した。

同プロジェクトは、天音が仮面ライダーアインズこと三日月ナユタを演じた「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」（坂本浩一監督）を元に、天翔が主演の短編映画「HENSHIN THE FIRST」（萩原健太郎監督）を制作。ナユタが美と強さへの欲望、葛藤を抱えながら成長し、リップモンスターで自信、悠木を引き出しながら内面、外面ともに変身していく物語。

天翔が演じた仮面ライダーアインズは、1971年（昭46）の特撮ドラマ「仮面ライダー」で藤岡が演じた、仮面ライダー1号こと本郷猛の魂を受け継ぐ新仮面ライダーだ。天翔は「こうして父と2人で、メディアの方の前で変身させていただいたのが一生、忘れられない瞬間になりました。父の1号から受け継がせていただいて、強く美しく変身できたんじゃないかと思います。ありがとうございます」と感激した。

藤岡は「55年前に変身したのを思い出しました。娘がまさか、女仮面ライダー1号を…。一緒に変身し、第1歩を踏み出す彼女の応援ができたことに感謝。55年前なんだなぁ」と感慨を口にした。そして「皆さんのおかげで生かせていただき、愛されて続いている…自分の中でも大きな親子の出発」と感無量の表情を浮かべた。