【今週の運勢】2026年3月第2週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

手堅いムード。
準備万端で。

曖昧でどう転ぶか分からなかった話が、まるで最初から決定していたかのように動き出します。

「前から言ってあったよね？」的な理不尽が降りかかってくるかも。というわけで、ちょっとアタリをつけて、「やっておいたほうがいいかな？」は見切り発車で進めておきましょう。

もっとも、完璧に仕上げてしまうと、「勝手なことをして」と怒られるので、ほどよく未完成、いい感じの指示待ちで止めるのがコツ。ややこしいですが、あなたならきっと上手にこなすでしょう。

オフは、少し前に流れてきた情報を生かして。「ちょっと前に話題だった」のスポットはデートにも使えそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)