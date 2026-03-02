てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
準備万端で。
曖昧でどう転ぶか分からなかった話が、まるで最初から決定していたかのように動き出します。
「前から言ってあったよね？」的な理不尽が降りかかってくるかも。というわけで、ちょっとアタリをつけて、「やっておいたほうがいいかな？」は見切り発車で進めておきましょう。
もっとも、完璧に仕上げてしまうと、「勝手なことをして」と怒られるので、ほどよく未完成、いい感じの指示待ちで止めるのがコツ。ややこしいですが、あなたならきっと上手にこなすでしょう。
オフは、少し前に流れてきた情報を生かして。「ちょっと前に話題だった」のスポットはデートにも使えそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）手堅いムード。
