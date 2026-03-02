【今週の運勢】2026年3月第2週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

変化と変容。
ニーズに合わせていく。

スマートに立ち回れそう。

「今は黙っていよう」「ここは、ちょっと押してみるか」的に自然に正解が分かるでしょう。場の空気に合わせて、器用に立ち回っていくことで、全体もスムーズに動いていきます。

話の流れで、本来は別の人にいくはずだった話もがあなたの元に集まってきそう。「あの人だったらどうやっただろう？」を意識しながら進めていくと、あなたらしい工夫が宿って期待以上の成果を上げられるはず。

オフは、最近ごぶさたしている場所、コンテンツを楽しめそう。「久しぶり」をやってみましょう。

愛と社交は、サービス精神を忘れずに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)