「わたなべしょうた(5)だね」Snow Man・渡辺翔太、ミラノでのランチ風景を公開！ 「本場のピザいーな」
Snow Manの渡辺翔太さんは3月1日、自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノでランチをする様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ミラノでランチをする渡辺翔太
ファンからは「ミラノでの様子が知れて嬉しいです」「美味しそおお!!」「本場のピザいーな」や「なぁにこのかわいい生き物は…」「わたなべしょうた(5)だね」「天使すぎる、、、」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美味しそおお!!」渡辺さんは「ランチ」とつづり、2枚の写真を投稿。豪華な肉料理や本場のピザを堪能したようです。1枚目には、料理を見て驚いたような表情を浮かべる渡辺さんのソロショットを掲載。ランチを満喫したことが伝わってきます。
「5歳児の散歩豪華すぎた」2月28日には「お散歩」とつづり、ミラノの街を歩く姿を動画で投稿した渡辺さん。食事だけでなく街並みも楽しんだようです。ファンからは「まって音源吹いた爆笑」「曲のセンス可愛すぎて横転」「5歳児の散歩豪華すぎた」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
