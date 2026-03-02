【今週の運勢】2026年3月第2週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

停滞を逆手に取って、
じっくりライフを。

主流に乗り損ねた、そんな気分が強まっていくでしょう。

時代はあなたを置いて進んで行き、どこにも行けない気分になりそう。でも、落ち込む必要なんてないのです。今、キラキラ輝いて見える人が1年後に同じように活躍しているかなんて分からないもの。

今という時代の型、ニーズは、わりとすぐに飽きられて終わっていきます。羨んだり、卑下したりするエネルギーは、あなたを幸せにするアクションに転換していきましょう。

目下は、自己診断のターン。何が好きなのか、得意なのか見極めて、そこを伸ばしていきましょう。

愛は、有言実行で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)