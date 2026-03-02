しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
じっくりライフを。
主流に乗り損ねた、そんな気分が強まっていくでしょう。
時代はあなたを置いて進んで行き、どこにも行けない気分になりそう。でも、落ち込む必要なんてないのです。今、キラキラ輝いて見える人が1年後に同じように活躍しているかなんて分からないもの。
今という時代の型、ニーズは、わりとすぐに飽きられて終わっていきます。羨んだり、卑下したりするエネルギーは、あなたを幸せにするアクションに転換していきましょう。
目下は、自己診断のターン。何が好きなのか、得意なのか見極めて、そこを伸ばしていきましょう。
愛は、有言実行で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
