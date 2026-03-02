かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
強くなりましょう。
つながりが希薄になって、誰も頼れない、弱みを見せられない気分が強まるでしょう。
力になってくれるはずの人、分かってくれると信じていた人が、どうもアテにならない、信用できないはず。
あなたのカンは確かで、実際にその通りなのでしょう。でも、それは、愛情や関心が薄れたせいではないみたい。あの人はあの人で切羽詰まった状況に置かれているということ。特定の人への依存をやめて、プロの力を借りる、公共の支援をお願いするなど発想を変えていきましょう。不安が自信に変わって、好転していくはず。
愛は、指示と希望を明確に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）“一人”を実感しそう。
強くなりましょう。
つながりが希薄になって、誰も頼れない、弱みを見せられない気分が強まるでしょう。
力になってくれるはずの人、分かってくれると信じていた人が、どうもアテにならない、信用できないはず。
あなたのカンは確かで、実際にその通りなのでしょう。でも、それは、愛情や関心が薄れたせいではないみたい。あの人はあの人で切羽詰まった状況に置かれているということ。特定の人への依存をやめて、プロの力を借りる、公共の支援をお願いするなど発想を変えていきましょう。不安が自信に変わって、好転していくはず。
愛は、指示と希望を明確に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)