【今週の運勢】2026年3月第2週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

友がみな偉く思える時。
リスペクトを自分にも！

人生の迷子になりそう。

“一生懸命にやってきた”けれど、どこかで間違った気がしてならないでしょう。そのソースは、人との比較にあります。みんなはちゃんとしているのに、自分はできていない、今から頑張っても追いつけそうにないと感じてしまいそう。

でも、視点を変えてみましょう。

あなたが持っているものを相手は持っているのでしょうか？ そして、それはその人に必要でしょうか？

違って当たり前だし、違うからいいのです。迷わずにわが道を極めて。オンリーワンになると決めると、運が動きます。

愛は、未来の約束で心が1つに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)