ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
リスペクトを自分にも！
人生の迷子になりそう。
“一生懸命にやってきた”けれど、どこかで間違った気がしてならないでしょう。そのソースは、人との比較にあります。みんなはちゃんとしているのに、自分はできていない、今から頑張っても追いつけそうにないと感じてしまいそう。
でも、視点を変えてみましょう。
あなたが持っているものを相手は持っているのでしょうか？ そして、それはその人に必要でしょうか？
違って当たり前だし、違うからいいのです。迷わずにわが道を極めて。オンリーワンになると決めると、運が動きます。
愛は、未来の約束で心が1つに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）友がみな偉く思える時。
