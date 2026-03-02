おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
愛すべき世界に目を向けて。
きな臭いムード、スキャンダルなニュースがあなたの心を乱しています。
「本当にあったことなの？」「これからどうなるの？」と断片的な情報で一喜一憂しやすいみたい。自分では時事問題をチェックしているつもりでも、知らず知らずのうちに影響を受けて、心が荒みやすいでしょう。
アンテナを日常に向けて、春の訪れを探しにいきましょう。早咲きの桜、軽やかな素材の服、旬を迎えた食べ物、どこかに行きたくなる靴など、日々の暮らしを慈しみ、平和を満喫することで、心身が正しい位置に戻るはず。
愛と社交は、聞き役で。相づち名人を目指して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）チューニングが狂いそう。
愛すべき世界に目を向けて。
きな臭いムード、スキャンダルなニュースがあなたの心を乱しています。
「本当にあったことなの？」「これからどうなるの？」と断片的な情報で一喜一憂しやすいみたい。自分では時事問題をチェックしているつもりでも、知らず知らずのうちに影響を受けて、心が荒みやすいでしょう。
アンテナを日常に向けて、春の訪れを探しにいきましょう。早咲きの桜、軽やかな素材の服、旬を迎えた食べ物、どこかに行きたくなる靴など、日々の暮らしを慈しみ、平和を満喫することで、心身が正しい位置に戻るはず。
愛と社交は、聞き役で。相づち名人を目指して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)