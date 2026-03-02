【今週の運勢】2026年3月第2週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

チューニングが狂いそう。
愛すべき世界に目を向けて。

きな臭いムード、スキャンダルなニュースがあなたの心を乱しています。

「本当にあったことなの？」「これからどうなるの？」と断片的な情報で一喜一憂しやすいみたい。自分では時事問題をチェックしているつもりでも、知らず知らずのうちに影響を受けて、心が荒みやすいでしょう。

アンテナを日常に向けて、春の訪れを探しにいきましょう。早咲きの桜、軽やかな素材の服、旬を迎えた食べ物、どこかに行きたくなる靴など、日々の暮らしを慈しみ、平和を満喫することで、心身が正しい位置に戻るはず。

愛と社交は、聞き役で。相づち名人を目指して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)